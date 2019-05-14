НАБУ: екс-командувача Нацгвардії затримали, йому повідомлять про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро заявило про затримання екс-командувача Національної гвардії України, посаду якого донедавна займав Юрій Аллеров. Разом із ним через корупційну схему з нерухомістю затримали ще двох людей, найближчим часом усім їм повідомлять про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.
"НАБУ викрило корупційну схему з нерухомістю за участі екс-командувача Нацгвардії України. Його, та ще двох співучасників - гендиректора компанії-забудовника та оцінювача - затримали. Найближчим часом усім їм повідомлять про підозру у вчиненні корупційного злочину", - йдеться у повідомленні НАБУ.
У бюро додали, що затримали колишнього командувача Національної гвардії за підозрою у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн 14 травня 2019 року.
Суть злочину у бюро описали так:
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- у 2000-х роках Нацгвардія та компанія-забудовник домовились, що на території колишньої військової частини в самісенькому центрі Києва, на Печерську, зведуть житловий комплекс. У ньому Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.
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- у 2016-2017 сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Бориспільська").
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"Чи вигідним був цей обмін для держави? Експертиза однозначно стверджує: ні. Вартість квартир в будинку на околиці Києва виявилась на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія в будинку на Печерську на старті домовленостей", - вказали у НАБУ.
Як вказали детективи, така схема зловживань із землею колишніх військових частин не є унікальною, і в роботі детективів НАБУ є ще низка подібних епізодів.
Нагадаємо, 30 грудня 2015 року Президент України Петро Порошенко призначив Юрія Аллерова на посаду командувача Національною гвардією України. Його звільнено з цієї посади на початку травня.