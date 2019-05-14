НАБУ: екс-командувача Нацгвардії затримали, йому повідомлять про підозру

КИЇВ. 14 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро заявило про затримання екс-командувача Національної гвардії України, посаду якого донедавна займав Юрій Аллеров. Разом із ним через корупційну схему з нерухомістю затримали ще двох людей, найближчим часом усім їм повідомлять про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.