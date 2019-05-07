Президент звільнив командувача Національної гвардії України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Аллерова з посади командувача Національної гвардії України, передає УНН.
"Звільнити Аллерова Юрія Володимировича з посади командувача Національної гвардії України", - йдеться в указі №196/2019.
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Виконуючим обов'язки командувача Національної гвардії України Порошенко призначив генерал-лейтенанта Миколу Балана.
Нагадаємо, 30 грудня 2015 року Президент України Петро Порошенко призначив Юрія Аллерова на посаду командувача Національною гвардією України.