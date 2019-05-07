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22 березня, 17:51 • 58521 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 107213 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 94260 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 95196 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 74388 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 99996 перегляди

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21 березня, 18:19 • 150141 перегляди

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У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154415 перегляди

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Президент звільнив командувача Національної гвардії України

Президент звільнив командувача Національної гвардії України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Аллерова з посади командувача Національної гвардії України, передає УНН.

"Звільнити Аллерова Юрія Володимировича з посади командувача Національної гвардії України", - йдеться в указі №196/2019.

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Виконуючим обов'язки командувача Національної гвардії України Порошенко призначив генерал-лейтенанта Миколу Балана.

Нагадаємо, 30 грудня 2015 року Президент України Петро Порошенко призначив Юрія Аллерова на посаду командувача Національною гвардією України.

Українські Національні Новини

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