Президент уволил командующего Национальной гвардии Украины

"Освободить Аллерова Юрия Владимировича от должности командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в указе №196 / 2019.

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Исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины Порошенко назначил генерал-лейтенанта Николая Балана.

Напомним, 30 декабря 2015 года Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Аллерова на должность командующего Национальной гвардией Украины.