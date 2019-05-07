Президент уволил командующего Национальной гвардии Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардии Украины, передает УНН.
"Освободить Аллерова Юрия Владимировича от должности командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в указе №196 / 2019.
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Исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины Порошенко назначил генерал-лейтенанта Николая Балана.
Напомним, 30 декабря 2015 года Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Аллерова на должность командующего Национальной гвардией Украины.