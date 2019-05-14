НАБУ: экс-командующего Нацгвардией задержали, ему сообщат о подозрении

КИЕВ. 14 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании экс-командующего Национальной гвардии Украины, должность которого до недавнего времени занимал Юрий Аллеров. Вместе с ним из-за коррупционной схемы с недвижимостью задержали еще двух человек, в ближайшее время всем им сообщат о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.