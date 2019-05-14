НАБУ: экс-командующего Нацгвардией задержали, ему сообщат о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании экс-командующего Национальной гвардии Украины, должность которого до недавнего времени занимал Юрий Аллеров. Вместе с ним из-за коррупционной схемы с недвижимостью задержали еще двух человек, в ближайшее время всем им сообщат о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"НАБУ разоблачило коррупционную схему с недвижимостью с участием экс-командующего Нацгвардии Украины. Его и еще двух соучастников - гендиректора компании-застройщика и оценщика - задержали. В ближайшее время всем им сообщат о подозрении в совершении коррупционного преступления", - говорится в сообщении НАБУ.
В бюро добавили, что задержали бывшего командующего Национальной гвардией по подозрению в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн 14 мая 2019 года.
Суть преступления в бюро описали так:
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- в 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик договорились, что на территории бывшей воинской части в самом центре Киева, на Печерске, возведут жилой комплекс. В нем Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.
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- в 2016-2017 стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская").
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"Выгодным ли был этот обмен для государства? Экспертиза однозначно утверждает: нет. Стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия в доме на Печерске на старте договоренностей", - указали в НАБУ.
Как указали детективы, такая схема злоупотреблений с землей бывших военных частей не является уникальной, и в работе детективов НАБУ есть еще ряд подобных эпизодов.
Напомним, 30 декабря 2015 года Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Аллерова на должность командующего Национальной гвардией Украины. Его уволили с этой должности в начале мая.