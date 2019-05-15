Экс-командующему Нацгвардией сообщили о подозрении, ему будут просить арест
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову вчера было сообщено о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе САП.
"Вчера (бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову - ред.) было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Сегодня ему было подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Мы планируем сегодня подать это ходатайство в Соломенский районный суд Киева", - сказали в пресс-службе.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании экс-командующего Национальной гвардии Украины, должность которого до недавнего времени занимал Юрий Аллеров. Вместе с ним из-за коррупционной схемы с недвижимостью задержали еще двух человек. САП согласовала подозрение экс-командующему Нацгвардией.