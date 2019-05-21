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Экс-командующий Нацгвардии вышел из СИЗО под залог

Экс-командующий Нацгвардии вышел из СИЗО под залог

Киев  •  УНН

 • 14635 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Бывший командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога, назначенного в размере 4,8 млн грн. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вышел вчера (20 мая - ред.)", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос, вышел ли экс-командующий Нацгвардии из СИЗО под залог.

Напомним, за экс-командующего Национальной гвардии, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, внесли залог еще 17 мая.

НАБУ 14 мая заявило о задержании экс-командующего Нацгвардии. Вместе с ним из-за коррупционной схемы с недвижимостью задержали еще двух человек.

Детективы сообщили всем трем о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн.

Аллерову 17 мая избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн.

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