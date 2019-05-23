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НАБУ підозрює двох екс-посадовців "Укрзалізниці" у завданні 40 млн грн збитків державі

НАБУ підозрює двох екс-посадовців "Укрзалізниці" у завданні 40 млн грн збитків державі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру у завданні 39,8 млн грн збитків двом колишнім посадовцям філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця". Про це повідомила прес-служба НАБУ, передає УНН.

Як зазначили у прес-службі відомства, йдеться про начальника та заступника начальника філії, які займали посади у структурі "Укрзалізниці" на момент вчинення злочину – у 2015-2016 роках.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем"). Наразі вирішується питання обрання їм запобіжного заходу.

Детективи НАБУ встановили, що у грудні 2015 та березні 2016 року ця філія отримала від ТОВ "Вог Аеро Джет" 30 тис. тонн дизельного пального в борг, які мала повернути до 1 березня 2016 року, або ж сплатити штраф – в розмірі 2-2,7 млн грн за кожен день просрочки.

Повертати борг філія почала лише 29 березня 2016 року, завершивши цей процес у травні. Проте слідство вважає, що посадовці філії свідомо затягнули з погашенням боргу, адже 18 березня 2016 року вже мали укладений контракт на постачання дизпалива. До того ж, паливо позичила філії та сама компанія, яка виграла її конкурс із постачання, тож процес погашення міг бути доволі швидким.

Проте його розпочали лише після незаконного збільшення ціни за контрактом, що було предметом розслідування НАБУ, яке вже завершене - обвинувальний акт в березні 2019 року по цьому епізоду скеровано до суду. Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у грудні 2016 року.

Нагадаємо, детективи НАБУ завершили розслідування фактів заволодіння 93,28 млн грн ПАТ “Укрзалізниця”. 3 травня 2019 року восьми підозрюваним відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду.

Українські Національні Новини

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