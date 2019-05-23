НАБУ подозревает двух экс-чиновников "Укрзализныци" в причинении убытков государству на 40 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в нанесении 39,8 млн грн убытков двум бывшим чиновникам филиала "Центр обеспечения производства "ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает УНН.
Как отметили в пресс-службе ведомства, речь идет о начальнике и заместителе начальника филиала, которые занимали должности в структуре "Укрзализныци" на момент совершения преступления - в 2015-2016 годах.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Детективы НАБУ установили, что в декабре 2015 и марте 2016 этот филиал получил от ООО "Вог Аэро Джет" 30 тыс. тонн дизельного топлива в долг, которые должна была вернуть до 1 марта 2016 года, или же оплатить штраф - в размере 2-2,7 млн грн за каждый день просрочки.
Возвращать долг филиал начал только 29 марта 2016, завершив этот процесс в мае. Однако следствие считает, что чиновники филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива. К тому же, топливо одолжила филиалу и сама компания, которая выиграла ее конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым.
Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования НАБУ, которое уже завершено - обвинительный акт в марте 2019 по этому эпизоду направлен в суд. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2016 года.
Напомним, детективы НАБУ завершили расследование фактов завладения 93,28 млн грн ПАО "Укрзализныця". С мая 2019 восьми подозреваемым открыто материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд.