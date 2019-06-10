У НАБУ розповіли, скільки розслідують кримінальних проваджень

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють розслідування у 741 кримінальному провадженні, в межах яких 149 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Стосовно 348 осіб складено та скеровано до суду обвинувальні акти. Такими є підсумки роботи антикорупційних інституцій станом на 31 травня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

За даними Бюро, упродовж минулого місяця до підозрюваних у справах НАБУ додалися троє осіб, яких слідство вважає учасниками заволодіння 81,64 млн грн Головного управління Національної гвардії при придбанні квартир для службовців НГУ.

"Йдеться про:

командувача Національної гвардії України (ч. 5 ст. 191 КК України);

генерального директора компанії-забудовника (ч. 5 ст. 191 КК України);

оцінювача (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України)", - повідомили у НАБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-командувач Нацгвардії вийшов із СІЗО під заставу

Зазначено, що ще двоє осіб набули статусу підозрюваних у черговому епізоді корупції на ПАТ "Укрзалізниця".

"Йдеться про екс-посадовців 2015-2016 рр.: начальника та заступника начальника філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця". Слідство досліджує їхню причетність до завдання 39,8 млн грн збитків держпідприємству при закупівлі дизельного пального (ч.2 ст.364 КК України)", - проінформували у Бюро.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ підозрює двох екс-посадовців "Укрзалізниці" у завданні 40 млн грн збитків державі

Водночас, восьмеро підозрюваних в іншому епізоді щодо "Укрзалізниці", а саме щодо заволодіння 93,28 млн грн ПАТ "Укрзалізниця" при закупівлі стрілочної продукції, нині ознайомлюються з матеріалами розслідування (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розслідування справи про заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці" завершено — НАБУ

Крім того, було завершено слідство стосовно одеського міського голови, підозрюваного у внесенні недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки (ст.366-1 КК України) — ст.366-1 КК України. А також стосовно колишнього в.о. директора обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго", якого НАБУ та САП підозрюють у заволодінні понад 1,75 млн грн при встановленні приладів обліку теплової енергії в житлових будинках Миколаєва (ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України).

Також у травні до суду скеровано обвинувальні акти за матеріалами низки резонансних кримінальних проваджень. Зокрема, до Шевченківського райсуду Києва скеровано справи:

щодо одержання 50 тис. дол. хабара двома слідчими Національної поліції України (ч.4. ст.368 КК України);

щодо заволодіння 6 ділянками в столиці депутатом Київської міської ради (ч.5 ст.191, ч.3 та ч.4 ст. 358 КК України) та екс-секретарем земельної комісії (ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України).

А до Солом’янського райсуду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно дев’яти осіб, причетних до заволодіння 259,2 млн грн, призначених для реалізації національних проектів (ч.1 ст.255, ч.4 ст. 28 ч.5 ст.191, ч.4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч.2 ст. 205 КК України).

Нагадаємо, Конституційний суд України обмежив повноваження НАБУ.