В НАБУ убеждают, что не получают средства от иностранцев

Цитата

“Финансирование за счет любых других источников запрещено законом, кроме случаев, предусмотренных международными договорами Украины или проектами международной технической помощи (статья 24 Закона Украины от 14 октября 2014 года № 1698-VII „О Национальном антикоррупционном бюро Украины“). С момента образования в рамках проектов международной технической помощи НАБУ получали помощь лишь в натуральной форме в виде оборудования, снаряжения, обучение и т. д”, - отмечают в антикоррупционном бюро.

Детали

В то же время только в прошлом году НАБУ получило от посольства США более 3 млн долларов, которые, как отмечают сыщики, были потрачены среди прочего на аренду стрелковых комплексов, спортивных залов, аудиторий, бассейнов, обеспечения услуг языкового перевода и покупку автомобилей.

К слову, объявленный в ноябре прошлого года тендер на языковой перевод стоимостью почти 5 млн грн продолжается до сих пор — НАБУ никак не может определиться с победителем, а участники жалуются друг на друга. В 2020 году НАБУ также объявляло тендер на языковой перевод стоимостью 9 млн грн, договор подписало более 4 млн грн, а потом изменило условия договора, снизив стоимость до 2,3 млн грн. При этом победитель тендера (ФЛП Шевченко Людмила Михайловна) имела в частности перевести материалы детективов на македонский язык, существование которого слависты не признают, а называют диалектом болгарского языка, который и так был в перечне языков, определенных тендером НАБУ.

С пользованием стрелковыми тирами в НАБУ тоже вышло не по плану. Из трех объявленных тендеров состоялся только один на сумму 267 тыс. грн. Вместо этого на покупку авто бюро потратило в прошлом году по меньшей мере 4,6 млн грн.

Отметим, что во всех случаях плательщиком услуг и товаров определено НАБУ, а следовательно можно допустить, что помощь на эти цели посольство США предоставляло в денежной форме, а не натуральный, как утверждают в НАБУ. И такая форма сотрудничества, похоже, предусматривается соглашением между Украиной и США, согласованным в свое время премьер-министром Арсением Яценюком и подписанным Арсеном Аваковым, на которое ссылается НАБУ как основание внешнего финансирования.

В указанном соглашении есть интересная деталь: прогресс определенных правительствами двух стран программ должно подтверждаться повышением уровня общественного доверия к правоохранительным органам в Украине. Но за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

Европейский аудитор Юхан Партс, в свою очередь, заявил, что в Евросоюзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине, специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

К слову

Сегодня, 24 января, стало известно, что Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.