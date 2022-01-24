У НАБУ переконують, що не отримують кошти від іноземців

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“Фінансування за рахунок будь-яких інших джерел заборонено законом, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проєктами міжнародної технічної допомоги (стаття 24 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII „Про Національне антикорупційне бюро України“). З моменту утворення в межах проєктів міжнародної технічної допомоги НАБУ отримувало допомогу лише в натуральній формі у вигляді обладнання, спорядження, навчання тощо”, — зазначають в антикорупційному бюро.

Деталі

Водночас лише минулого року НАБУ отримало від посольства США понад 3 млн доларів, які, як зазначають детективи, були витрачені серед іншого на оренду стрілецьких комплексів, спортивних залів, аудиторій, басейнів, забезпечення послуг мовного перекладу та купівлю автомобілів.

До слова, оголошений у листопаді минулого року тендер на мовний переклад вартістю майже 5 млн грн триває досі — НАБУ ніяк не може визначитися з переможцем, а учасники скаржаться один на одного. У 2020 році НАБУ також оголошувало тендер на мовний переклад вартістю 9 млн грн, договір підписало на понад 4 млн грн, а потім змінило умови договори, знизивши вартість до 2,3 млн грн. При цьому переможець тендеру ( ФОП Шевченко Людмила Михайлівна) мала зокрема перекласти матеріали детективів на македонську мову, існування якої славісти не визнають, а називають діалектом болгарської мови, яка і так була у переліку мов, визначених тендером НАБУ.

З користуванням стрілецькими тирами в НАБУ теж вийшло не за планом. З оголошених трьох тендерів відбувся лише один на суму 267 тис. грн. Натомість на купівлю авто бюро витратило минулого року щонайменше 4,6 млн грн.

Зауважимо, що в усіх випадках платником послуг і товарів визначено НАБУ, а отже можна допустити, що допомогу на ці цілі посольство США надавало у грошовій формі, а не натуральній, як переконують у НАБУ. І така форма співпраці, схоже, передбачається угодою між Україною і США, погодженою свого часу прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком і підписаною Арсеном Аваковим, на яку посилається НАБУ як підставу зовнішнього фінансування.

У вказаній угоді є цікава деталь: прогрес визначених урядами двох країн програм має підтверджуватися підвищенням рівня громадської довіри до правоохоронних органів в Україні. Але за останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють усім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.

Європейський аудитор Юхан Партс у свою чергу заявив, що в Євросоюзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. За підсумками аудиту допомоги ЄС Україні, фахівці прийшли до висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні з боротьби з корупцією малоефективна.

До слова

Сьогодні, 24 січня стало відомо, що Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців Сполучених Штатів та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.