В МИД сделали заявление по поводу начала российской "паспортизации" жителей ОРДЛО

"Кремлевский режим и его марионетки начинают в упрощенном порядке (предоставлять - ред.) гражданство России для украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Сознательно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России", - указала Зеленко.

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Напомним, ранее 14 июня российские СМИ сообщили, что жители ОРДЛО начали получать паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с апрельским указом президента РФ.

Как сообщал УНН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.