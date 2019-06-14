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В МИД сделали заявление по поводу начала российской "паспортизации" жителей ОРДЛО

Киев • УНН

 • 16660 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Начало выдачи российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей является заведомо провокационным актом, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Об этом заявила в Twitter пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает УНН.

В МИД сделали заявление по поводу начала российской "паспортизации" жителей ОРДЛО

"Кремлевский режим и его марионетки начинают в упрощенном порядке (предоставлять - ред.) гражданство России для украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Сознательно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России", - указала Зеленко.

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Напомним, ранее 14 июня российские СМИ сообщили, что жители ОРДЛО начали получать паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с апрельским указом президента РФ.

Как сообщал УНН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

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