У МЗС зробили заяву з приводу початку російської "паспортизації" жителів ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Початок видачі російського громадянства за спрощеною процедурою для жителів тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей є свідомо провокаційним актом, який Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають. Про це заявила у Twitter речниця міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає УНН.
"Кремлівський режим і його маріонетки починають у спрощеному порядку (надавати - ред.) громадянство Росії для українців на окупованих територіях Донбасу. Свідомо провокаційний акт, який Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають. Продовжуємо працювати над подальшими санкціями проти Росії", - вказала Зеленко.
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Нагадаємо, раніше 14 червня російські ЗМІ повідомили, що жителі ОРДЛО почали отримувати паспорти Російської Федерації, оформлені в спрощеному порядку згідно з квітневим указом президента РФ.
Як повідомляв УНН, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.