В уряді відреагували на початок російської "паспортизації" жителів ОРДЛО

КИЇВ. 14 червня. УНН. В уряді відреагували на початок російської "паспортизації" жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вказавши, що ніколи не визнають громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор, а також закликали до аналогічних дій партнерів. Про це повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.