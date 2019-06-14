В уряді відреагували на початок російської "паспортизації" жителів ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В уряді відреагували на початок російської "паспортизації" жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вказавши, що ніколи не визнають громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор, а також закликали до аналогічних дій партнерів. Про це повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Росія почала видавати паспорти жителям окупованих українських територій. Зухвало і порушуючи всі норми права та моралі. Наголошую: ми ніколи не визнаємо громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор. І закликаємо наших партнерів доєднатися до нашої позиції", - вказав Гройсман у Twitter, продублювавши заяву англійською мовою.
Нагадаємо, раніше 14 червня російські ЗМІ повідомили, що жителі ОРДЛО почали отримувати паспорти Російської Федерації, оформлені в спрощеному порядку згідно з квітневим указом президента РФ.
Як повідомляв УНН, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.