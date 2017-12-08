В МИД Украины прокомментировали ситуацию вокруг статуса Иерусалима
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украина отметила необходимость выполнения решений Совета Безопасности ООН о статусе Иерусалима и соблюдения норм международного права. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, передает УНН.
"Украина выступает за соблюдение норм международного права и необходимость выполнения соответствующих решений Совета Безопасности ООН о статусе Иерусалима", - говорится в комментарии.
В МИД подчеркнули, что мировое сообщество должно сосредоточить все усилия для предотвращения насилия.
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"Считаем, что мировое сообщество должно сосредоточить все усилия, в том числе в рамках СБ ООН, с целью предотвратить насилие и побудить стороны к немедленному возобновлению переговорного процесса по ближневосточному мирному урегулированию", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству начать подготовку к переносу туда посольства, ранее было расположено в Тель-Авиве.
В связи с этим Совет Безопасности ООН решил провести заседание в пятницу для обсуждения ситуации.