Українцям рекомендують утриматись від відвідання східного Єрусалиму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Посольство України в Державі Ізраїль рекомендувало українцям утриматися від відвідування Західного берегу та Східного Єрусалиму, повідомляє УНН.
“У зв’язку з рішенням Президента США про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю та про переведення посольства США до Єрусалима, існує ймовірність загостренням безпекової ситуації на Західному березі та у Східному Єрусалимі через терористичні погрози”, — йдеться у повідомленні посольства.
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Посольство рекомендує громадянам України уникати відвідання ближчим часом цих місць. Тим громадянам, які вже перебувають на Західному березі та у Східному Єрусалимі рекомендуємо виявити пильність та уникати скупчень людей.
Як повідомляє The Washington Post, сьогодні у місті Рамалла та інших населених пунктах Палестини, а також у секторі Газа, стались сутички між палестинськими протестувальниками та військовими Ізраїлю.