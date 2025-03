Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив перемістити туди посольство

Президент доручив Державному департаменту США розпочати процес переміщення американського посольства з Тель-Авіва до святого міста.

Представники Білого дому прагнули зменшити значення цього кроку, який викликав хвилю невдоволення серед світових лідерів. Вони заявили про визнання Єрусалиму, оскільки столиця Ізраїлю є визнанням "історичної та нинішньої дійсності", а не політичною заявою.

Вони зауважили, що майже всі урядові установи Ізраїлю та парламент знаходяться в Єрусалимі, а не в Тель-Авіві, де США та інші країни підтримують посольства.

BREAKING: President Donald Trump directs government to begin preparations to move US embassy from Tel Aviv to Jerusalem.

— The Associated Press (@AP) 6 грудня 2017 р.