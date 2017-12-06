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Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил переместить туда посольство

Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил переместить туда посольство

Киев • УНН

 • 20114 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольство США, ранее был расположен в Тель-Авиве, передает УНН со ссылкой на AP.

Президент поручил Государственному департаменту США начать процесс перемещения американского посольства из Тель-Авива в святой город.

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Представители Белого дома стремились уменьшить значение этого шага, который вызвал волну недовольства среди мировых лидеров. Они заявили о признании Иерусалима, поскольку столица Израиля является признанием "исторической и нынешней действительности", а не политическим заявлением.

Они заметили, что почти все правительственные учреждения Израиля и парламент находятся в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве, где США и другие страны поддерживают посольства.

BREAKING: President Donald Trump directs government to begin preparations to move US embassy from Tel Aviv to Jerusalem.

- The Associated Press (@AP) 6 декабря 2017

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