Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил переместить туда посольство

Президент поручил Государственному департаменту США начать процесс перемещения американского посольства из Тель-Авива в святой город.

Представители Белого дома стремились уменьшить значение этого шага, который вызвал волну недовольства среди мировых лидеров. Они заявили о признании Иерусалима, поскольку столица Израиля является признанием "исторической и нынешней действительности", а не политическим заявлением.

Они заметили, что почти все правительственные учреждения Израиля и парламент находятся в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве, где США и другие страны поддерживают посольства.

BREAKING: President Donald Trump directs government to begin preparations to move US embassy from Tel Aviv to Jerusalem.

- The Associated Press (@AP) 6 декабря 2017