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До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские взводы несут катастрофические потери при попытках форсировать Днепр - партизаны

российские взводы несут катастрофические потери при попытках форсировать Днепр - партизаны

Киев  •  УНН

 • 3764 просмотра

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Подразделения 70-й мотострелковой дивизии рф теряют целые взводы во время попыток штурма правого берега Херсонщины. Из-за некомпетентности командиров и значительных потерь российские военные массово обращаются к "АТЕШ" в поисках способов выжить.

россияне теряют целые взводы во время штурмов правого берега Херсонщины, передает УНН со ссылкой на «АТЕШ».

Детали

Агенты движения «АТЕШ» сообщают о сложной ситуации в подразделениях оккупантов на левобережье Херсонской области. Прежде всего в подразделениях 70 мотострелковой дивизии, которые уже понесли значительные потери.

«Недавняя попытка штурма правого берега закончилась катастрофой: целые взводы не вернулись назад, что серьезно подорвало моральное состояние военнослужащих. Военное руководство, несмотря на это, продолжает посылать своих людей на верную смерть, надеясь найти более выгодное место для следующего десанта», - говорится в сообщении.

Не доплыли и до середины: в Силах обороны отреагировали на попытку россиян переправиться через Днепр21 дек. 2024, 15:04 • 22324 просмотра

Ситуацию усугубляют некомпетентные командиры и их произвол. Все это заставляет российских солдат искать любые способы выжить.

«Мы фиксируем рост количества обращений к нашим координаторам от военнослужащих, которые больше не хотят становиться жертвами чужих авантюр», - резюмировали в „АТЕШ“.

В районе Антоновского моста обострилась ситуация: есть ли риск форсирования Днепра27 нояб. 2024, 14:02 • 19084 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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