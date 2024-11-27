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В районе Антоновского моста обострилась ситуация: есть ли риск форсирования Днепра

В районе Антоновского моста обострилась ситуация: есть ли риск форсирования Днепра

Киев  •  УНН

 • 2944 просмотра

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У Антоновского моста в Херсоне обострилась ситуация из-за тренировки россиян по форсированию реки малыми группами. Силы обороны юга сообщают о ежедневных боевых столкновениях, но масштабного форсирования не ожидается.

За последние 2-3 недели в районе Антоновского моста, который соединяет Херсон с левобережьем, обострилась ситуация. Однако пока речь не идет о большом форсировании врагом Днепра. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Он отметил, что россияне тренируются именно форсирующим действиям возле Антоновского моста в Херсоне, но это форсирующие действия малых групп пехоты. К этим тренировкам они также привлекают и речные катера своей Днепровской флотилии.

"Так, как в степной зоне они проводят сейчас штурмовые действия малыми группами пехоты, примерно тоже самое они попытаются делать и в речной зоне, островной зоне Днепра. Сейчас идут ожесточенные бои за остров Круглик. Возле Антоновского моста там тоже есть довольно удобные места для высадки десанта и они пробуют, прощупывают  там нашу  оборону которая возле Антоновского моста. За последние 2-3 недели именно в этом районе обострилась ситуация, потому что ежедневно мы там отмечаем по несколько боевых столкновений", - рассказал Волошин.

Спикер отметил, что россияне вряд ли будут форсировать Днепр большими силами.

"Но будут ли они форсировать большим силами Днепр? Думаю, что нет, потому что операция по форсированию водной преграды – это довольно сложная операция к которой привлекается немало сил и средств. О большом форсировании пока речь не идет", - резюмировал Волошин.

Дополнение

Перед этим Волошин сообщил, что сейчас идут жестокие бои за днепровские острова на Херсонщине. Русские накапливают войска у Тендровской и Кинбурнской косы для того, чтобы держать оборону.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
dneprДнепр (река)
ukrainaУкраина
khersonХерсон