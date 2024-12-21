Не доплыли и до середины: в Силах обороны отреагировали на попытку россиян переправиться через Днепр
Киев • УНН
Во время артобстрела Херсона российская группа пыталась форсировать Днепр в районе Антоновского моста. Силы обороны Украины предотвратили попытку переправы, не дав врагу достичь даже середины реки.
Во время вчерашнего артобстрела Херсона и пригорода малая группа россиян пыталась переправиться на правый берег в районе Антоновского моста. Однако оккупанты не доплыли и до середины Днепра. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
Волошина попросили прокомментировать попытку россиян форсировать реку Днепр вблизи Херсона.
"Начнем с того, что мы ежедневно сообщаем и противник ежедневно это осуществляет, по несколько таких попыток форсировать, переправиться на острова, которые под контролем Сил обороны Украины и на правый берег. Это у него попытки такие захватить определенный плацдарм на правом берегу, разместить там огневые средства и пытаться как можно больше влиять, применять обстрелы по, Херсону, городам которые расположены на правом берегу", - рассказал Волошин.
По его словам, чего-то неординарного вчера не произошло.
"Вчера противник увеличил количество артиллерийских обстрелов по Херсону и пригороду, по некоторым населенным пунктам на правом берегу. И во время этого артобстрела группа из нескольких человек, малая группа пыталась переправиться в районе Антоновского моста. Однако Силы обороны сработали на опережение и некоторые вражеские средства даже не успели "расчехлиться", чтобы начать обстрел. Не доплыли и до середины Днепра", - сказал Волошин.
Дополнение
20 декабря россияне утром устроили в Херсоне настоящий ад, начав крыть город массированным огнем с 5 утра. Враг атаковал жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру. Прилетело около 1000 снарядов.
По данным ВВС Украина, российские военные также попытались форсировать Днепр и высадиться возле Херсона.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты активизировались на Херсонском направлении. Украинские военные отбили там попытку российских движений.