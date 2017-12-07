Украинцам рекомендуют воздержаться от посещения восточного Иерусалима

"В связи с решением Президента США о признании Иерусалима столицей Израиля и о переводе посольства США в Иерусалим, существует вероятность обострения ситуации безопасности на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме из-за террористической угрозы", - говорится в сообщении посольства.

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Посольство рекомендует гражданам Украины избегать посещения в ближайшее время этих мест. Тем гражданам, которые уже находятся на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме рекомендуем проявить бдительность и избегать скоплений людей.

Как сообщает The Washington Post, сегодня в городе Рамалла и других населенных пунктах Палестины, а также в секторе Газа, произошли столкновения между палестинскими протестующими и военными Израиля.