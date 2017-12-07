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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 10109 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 23401 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100678 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110307 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 130868 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106606 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108209 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Украинцам рекомендуют воздержаться от посещения восточного Иерусалима

Украинцам рекомендуют воздержаться от посещения восточного Иерусалима

Киев  •  УНН

 • 11607 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Посольство Украины в Государстве Израиль рекомендовало украинцам воздержаться от посещения Западного берега и Восточного Иерусалима, сообщает УНН.

"В связи с решением Президента США о признании Иерусалима столицей Израиля и о переводе посольства США в Иерусалим, существует вероятность обострения ситуации безопасности на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме из-за террористической угрозы", - говорится в сообщении посольства.

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Посольство рекомендует гражданам Украины избегать посещения в ближайшее время этих мест. Тем гражданам, которые уже находятся на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме рекомендуем проявить бдительность и избегать скоплений людей.

Как сообщает The Washington Post, сегодня в городе Рамалла и других населенных пунктах Палестины, а также в секторе Газа, произошли столкновения между палестинскими протестующими и военными Израиля.

Украинские Национальные Новости

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