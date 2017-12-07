Вісім країн скликали Радбез ООН через рішення США щодо Єрусалима

"Рада Безпеки ООН у п'ятницю проведе зустріч на вимогу восьми держав з 15-ти членів Ради щодо рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю"- повідомили джерела серед американських дипломатів.

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При цьому уточнюється, що з ініціативою проведення відкритого засідання Радбезу до генерального секретаря ООН звернулися Франція, Болівія, Єгипет, Італія, Сенегал, Швеція, Велика Британія та Уругвай.

Нагадаємо, Президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.

Як повідомляв раніше УНН, Глави європейської дипломатії застерегли американського президента від одностороннього визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю наголошуючи, що такий крок тільки перешкодить мирному врегулюванню на Близькому Сході.