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Вісім країн скликали Радбез ООН через рішення США щодо Єрусалима

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Рада Безпеки ООН збереться в п’ятницю для обговорення ситуації, що склалася після рішення президента США Дональда Трампа оголосити про офіційне визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Про це повідомиляє УНН з посиланням на Reuters.

"Рада Безпеки ООН у п'ятницю проведе зустріч на вимогу восьми держав з 15-ти членів Ради щодо рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю"- повідомили джерела серед американських дипломатів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Постпред США при ООН назвала причини визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю

При цьому уточнюється, що з ініціативою проведення відкритого засідання Радбезу до генерального секретаря ООН звернулися Франція, Болівія, Єгипет, Італія, Сенегал, Швеція, Велика Британія та Уругвай.

Нагадаємо, Президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.

Як повідомляв раніше УНН, Глави європейської дипломатії застерегли американського президента від одностороннього визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю наголошуючи, що такий крок тільки перешкодить мирному врегулюванню на Близькому Сході.

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