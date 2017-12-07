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Постпред США при ООН назвала причини визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що визнавши Єрусалим столицею Ізраїлю президент США Дональд Трамп "визнав те, що відомо всім". Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

"В Єрусалимі знаходиться парламент Ізраїлю, прем'єр-міністр, Верховний суд. Це столиця Ізраїлю", - сказала вона.

Вона також зазначила, що це рішення не повинно стати перешкодою для мирного процесу.

Нагадаємо, Президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.

Як повідомляв раніше УНН, Глави європейської дипломатії застерегли американського президента від одностороннього визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю наголошуючи, що такий крок тільки перешкодить мирному врегулюванню на Близькому Сході.

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