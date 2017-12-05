ЄС закликає Трампа не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю

У вівторок, 5 грудня, в Брюсселі верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила про необхідність уникати всього, що може перешкодити мирному врегулюванню та концепції створення двох держав для ізраїльтян і палестинців. Майбутнє Єрусалиму як столиці двох держав має стати предметом обговорення за столом переговорів, підкреслила вона.

Федеріку Могеріні підтримав глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель.

“Рішення проблеми Єрусалима можливо тільки на прямих переговорах між двома сторонами”, — заявив він у Берліні, додавши, що все, що сприяє загостренню ситуації в нинішні часи, “є контрпродуктивним”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок проінформував президента Палестини Махмуда Аббаса про те, що він має намір перемістити посольство США з Тель-Авіву до Єрусалима.