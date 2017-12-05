ЕС призывает Трампа не признавать Иерусалим столицей Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Главы европейской дипломатии предостерегают американского президента от одностороннего признания Иерусалима столицей Израиля подчеркивая, что подобный шаг только помешает мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Во вторник, 5 декабря, в Брюсселе верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила о необходимости избегать всего, что может помешать мирному урегулированию и концепции создания двух государств для израильтян и палестинцев. Будущее Иерусалима как столицы двух государств должно стать предметом обсуждения за столом переговоров, подчеркнула она.
Могерини поддержал глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
“Решение проблемы Иерусалима возможно только на прямых переговорах между двумя сторонами”, — заявил он в Берлине, добавив, что все, что способствует обострению ситуации в нынешние времена, “является контрпродуктивным”.
Напомним, Президент США Дональд Трамп во вторник проинформировал президента Палестины Махмуда Аббаса о том, что он намерен переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.