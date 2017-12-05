ЕС призывает Трампа не признавать Иерусалим столицей Израиля

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 17656 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 32735 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103012 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111501 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132687 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107038 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108540 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113263 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117452 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123214 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Актуальное
ЕС призывает Трампа не признавать Иерусалим столицей Израиля

ЕС призывает Трампа не признавать Иерусалим столицей Израиля

Киев  •  УНН

 • 13727 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Главы европейской дипломатии предостерегают американского президента от одностороннего признания Иерусалима столицей Израиля подчеркивая, что подобный шаг только помешает мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Во вторник, 5 декабря, в Брюсселе верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила о необходимости избегать всего, что может помешать мирному урегулированию и концепции создания двух государств для израильтян и палестинцев. Будущее Иерусалима как столицы двух государств должно стать предметом обсуждения за столом переговоров, подчеркнула она.

Могерини поддержал глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

“Решение проблемы Иерусалима возможно только на прямых переговорах между двумя сторонами”, — заявил он в Берлине, добавив, что все, что способствует обострению ситуации в нынешние времена, “является контрпродуктивным”.

Напомним, Президент США Дональд Трамп во вторник проинформировал президента Палестины Махмуда Аббаса о том, что он намерен переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

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