Трамп заявил о намерении перенести посольство США в Иерусалим
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп во вторник проинформировал президента Палестины Махмуда Аббаса о том, что он намерен переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Аббаса Набиль Абу Рудейна, передает УНН.
"Президент Махмуд Аббас получил телефонный звонок от президента США Дональда Трампа, который проинформировал Президента (Аббаса) о своем намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим", - сказал президентский представитель.
В заявлении не сказано, определил ли Трамп сроки такого шага.
"В свою очередь президент Палестины предупредил об опасности, которую несет в себе такое решение для мирного процесса, безопасности и стабильности в регионе и мире", - заявил пресс-секретарь.
Напомним, в начале года Президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают перенос посольства в Израиле в Иерусалим. Он подчеркнул, что США изучают этот вопрос "с большой осторожностью и вниманием".