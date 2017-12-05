Трамп заявил о намерении перенести посольство США в Иерусалим

"Президент Махмуд Аббас получил телефонный звонок от президента США Дональда Трампа, который проинформировал Президента (Аббаса) о своем намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим", - сказал президентский представитель.

В заявлении не сказано, определил ли Трамп сроки такого шага.

"В свою очередь президент Палестины предупредил об опасности, которую несет в себе такое решение для мирного процесса, безопасности и стабильности в регионе и мире", - заявил пресс-секретарь.

Напомним, в начале года Президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают перенос посольства в Израиле в Иерусалим. Он подчеркнул, что США изучают этот вопрос "с большой осторожностью и вниманием".