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Трамп заявив про намір перенести посольство США в Єрусалим

Трамп заявив про намір перенести посольство США в Єрусалим

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп у вівторок проінформував президента Палестини Махмуда Аббаса про те, що він має намір перемістити посольство США з Тель-Авіву до Єрусалима. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на заяву прес-секретаря Аббаса Набіля Абу Рудейна, передає УНН.

“Президент Махмуд Аббас отримав телефонний дзвінок від президента США Дональда Трампа, який поінформував Президента (Аббаса) про свій намір перенести посольство США з Тель-Авіва до Єрусалиму”, — сказав президентський представник.

У заяві не сказано, чи визначив Трамп терміни такого кроку.

“У свою чергу президент Палестини попередив про небезпеку, яку несе в собі таке рішення для мирного процесу, безпеки і стабільності в регіоні і світі”, — заявив прес-секретар.

Нагадаємо, на початку року Президент США Дональд Трамп заявив, що США розглядають перенесення посольства в Ізраїлі в Єрусалим. Він підкреслив, що США вивчають це питання “з великою обережністю і увагою”.

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