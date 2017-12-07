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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 88546 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110008 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128900 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106088 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107830 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Постпред США при ООН назвала причины признания Иерусалима столицей Израиля

Постпред США при ООН назвала причины признания Иерусалима столицей Израиля

Киев  •  УНН

 • 14537 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что признав Иерусалим столицей Израиля президент США Дональд Трамп "признал то, что известно всем". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

"В Иерусалиме находится парламент Израиля, премьер-министр, Верховный суд. Это столица Израиля", - сказала она.

Она также отметила, что это решение не должно стать препятствием для мирного процесса.

Напомним, Президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольство США, ранее был расположен в Тель-Авиве.

Как сообщал ранее УНН, главы европейской дипломатии предостерегли американского президента от одностороннего признания Иерусалима столицей Израиля подчеркивая, что такой шаг только помешает мирному урегулированию на Ближнем Востоке.

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