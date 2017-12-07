Постпред США при ООН назвала причины признания Иерусалима столицей Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что признав Иерусалим столицей Израиля президент США Дональд Трамп "признал то, что известно всем". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
"В Иерусалиме находится парламент Израиля, премьер-министр, Верховный суд. Это столица Израиля", - сказала она.
Она также отметила, что это решение не должно стать препятствием для мирного процесса.
Напомним, Президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольство США, ранее был расположен в Тель-Авиве.
Как сообщал ранее УНН, главы европейской дипломатии предостерегли американского президента от одностороннего признания Иерусалима столицей Израиля подчеркивая, что такой шаг только помешает мирному урегулированию на Ближнем Востоке.