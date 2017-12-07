Восемь стран собрали Совбез ООН из-за решения США по Иерусалима
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Совет Безопасности ООН соберется в пятницу для обсуждения ситуации, сложившейся после решения президента США Дональда Трампа объявить об официальном признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Совет Безопасности ООН в пятницу проведет встречу по требованию восьми государств из 15 членов Совета по решению президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля", - сообщили источники среди американских дипломатов.
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При этом уточняется, что с инициативой проведения открытого заседания Совбеза к генеральному секретарю ООН обратились Франция, Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Великобритания и Уругвай.
Напомним, Президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольство США, ранее был расположен в Тель-Авиве.
Как сообщал ранее УНН, главы европейской дипломатии предостерегли американского президента от одностороннего признания Иерусалима столицей Израиля подчеркивая, что такой шаг только помешает мирному урегулированию на Ближнем Востоке.