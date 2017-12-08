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У МЗС України прокоментували ситуацію щодо статусу Єрусалима

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Україна наголосила на необхідності виконання рішень Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима та дотримання норм міжнародного права. Про це йдеться у коментарів МЗС України, передає УНН.

"Україна виступає за повне дотримання норм міжнародного права та необхідність виконання відповідних рішень Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима", - сказано у коментарі.

У МЗС наголосили, що світова спільнота має зосередити всі зусилля для запобігання насильства.

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"Вважаємо, що світове співтовариство має зосередити усі зусилля, у тому числі в рамках РБ ООН, з метою запобігти насильству та спонукати сторони до негайного відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду почати підготовку до переносу туди посольства, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.

У зв'язку з цим Рада Безпеки ООН вирішила провести засідання в п’ятницю для обговорення ситуації.

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