В МИД и АП опровергли информацию о визите Зеленского на саммит G20 в Осаку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время не планирует осуществлять визит в японский город Осака, где в четверг, 28 июня, состоится саммит лидеров "Большой двадцатки". Об этом УНН сообщили в Министерстве иностранных дел и Администрации Президента Украины.
В ответ на вопрос УНН в АП отметили, что "визит в Осаку в графике Президента не запланирован".
Так, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что в графике президента России Владимира Путина нет встречи с Президентом Зеленским на ближайшем саммите G20.
Он заявил об этом, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина в интервью "5 каналу".
"Очень классно, что эти визиты (Владимира Зеленского к Франции и Германии - ред.) произошли именно сейчас с точки зрения временного. Затем будут встречи в японской Осаке, с Путиным", - сказал Климкин.
В Министерстве по просьбе прокомментировать заявление Климкина объяснили, что министр имел в виду важность визитов Главы государства в Париж и Берлин накануне саммита G20.
"Если внимательно посмотреть интервью Павел Климкин - все становится понятным. Министр говорил о важности визитов Главы государства в Париж и Берлин незадолго до саммита Большой двадцатки в г. Осака. Там 28-29 июня состоятся встречи лидеров стран-участниц в т.ч . с российским президентом", - отметила УНН пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, который состоится 28 июля в Японии.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "5 каналу" заявил, что Трамп на встрече с Путиным в японском городе Осака поднимет вопрос освобождения украинских военнопленных моряков.