В МИД и АП опровергли информацию о визите Зеленского на саммит G20 в Осаку

КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время не планирует осуществлять визит в японский город Осака, где в четверг, 28 июня, состоится саммит лидеров "Большой двадцатки". Об этом УНН сообщили в Министерстве иностранных дел и Администрации Президента Украины.