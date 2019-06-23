Клімкін назвав зустріч Зеленського з лідерами Франції та Німеччини "розвідкою боєм"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. З точки зору часу, добре, що візити Президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Ангели Меркель відбулися саме зараз. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю "5 каналу", передає УНН.
"Я вважаю, що це дуже класно, що ці візити саме зараз відбулися, з часової точки зору, потім будуть зустрічі в японському місті Осака з Путіним. Тому саме зараз – це супер. Обговорення тактики по Донбасу – це супер. Нема проривних рішень, ну, насправді, це очікувано, і нічого поганого в тому немає. Складна дискусія щодо Ради Європи, щодо газу, щодо "Північного потоку" теж очікувана", - сказав Клімкін.
За його словами, зустрічі Президента з європейськими лідерами були своєрідною розвідкою.
"Це ще не стовідсоткове залучення і занурення, ангажування, але це справжня розвідка боєм", - додав Клімкін
Нагадаємо, Зеленський 17-18 червня перебував з офіційними візитами у Франції та Німеччині.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20, який відбудеться 28 липня в Японії.