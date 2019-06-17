Україна та Франція обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Макроном, передає кореспондент УНН.
"Обговорили ми з паном президентом широкий ракурс взаємодії у рамках міжнародних організацій та інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур. Франція була і залишається важливим партнером України, адже сьогодні ми поділяємо не тільки інтереси, а й відповідальність за розвиток європейського континенту, за його мир і безпеку", - сказав він.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський заявляв, що не змінюватиме курс на ЄС і НАТО в Конституції.