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Украина и Франция обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции

Киев • УНН

 • 8492 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции нашей страны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Макроном, передает корреспондент УНН.

Украина и Франция обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции

"Обсудили мы с господином президентом широкий ракурс взаимодействия в рамках международных организаций и интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры. Франция была и остается важным партнером Украины, ведь сегодня мы разделяем не только интересы, но и ответственность за развитие европейского континента, за его мир и безопасность", - сказал он.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский заявлял, что не будет менять курс на ЕС и НАТО в Конституции.

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