Украина и Франция обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции

"Обсудили мы с господином президентом широкий ракурс взаимодействия в рамках международных организаций и интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры. Франция была и остается важным партнером Украины, ведь сегодня мы разделяем не только интересы, но и ответственность за развитие европейского континента, за его мир и безопасность", - сказал он.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский заявлял, что не будет менять курс на ЕС и НАТО в Конституции.