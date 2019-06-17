Украина и Франция обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции нашей страны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Макроном, передает корреспондент УНН.
"Обсудили мы с господином президентом широкий ракурс взаимодействия в рамках международных организаций и интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры. Франция была и остается важным партнером Украины, ведь сегодня мы разделяем не только интересы, но и ответственность за развитие европейского континента, за его мир и безопасность", - сказал он.
Как сообщал УНН, ранее Зеленский заявлял, что не будет менять курс на ЕС и НАТО в Конституции.