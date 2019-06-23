Климкин назвал встречу Зеленского с лидерами Франции и Германии "разведкой боем"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. С точки зрения времени, хорошо, что визиты Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелы Меркель произошли именно сейчас. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "5 каналу", передает УНН.
"Я считаю, что это очень здорово, что эти визиты именно сейчас произошли с временной точки зрения, потом будут встречи в японском городе Осака с Путиным. Поэтому именно сейчас - это супер. Обсуждение тактики по Донбассу - это супер. Нету прорывных решений, на самом деле это ожидаемо, и ничего плохого в том нет. Сложная дискуссия относительно Совета Европы, по газу, по "Северному потоку" тоже ожидаемая", - сказал Климкин.
По его словам, встречи Президента с европейскими лидерами были своеобразной разведкой.
"Это еще не стопроцентное привлечение и погружение, ангажирование, но это настоящая разведка боем", - добавил Климкин.
Напомним, Зеленский 17-18 июня находился с официальными визитами в Франции и Германии.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, который состоится 28 июля в Японии.