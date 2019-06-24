У МЗС та АП спростували інформацію про візит Зеленського на саміт G20 в Осаку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський найближчим часом не планує здійснювати візит до японського міста Осака, де у четвер, 28 червня, відбудеться саміт лідерів "Великої двадцятки". Про це УНН повідомили в Міністерстві закордонних справ і Адміністрації Президента України.
У відповідь на питання УНН в АП зазначили, що "візит в Осаку в графіку Президента не запланований".
Так, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков сказав журналістам, що у графіку президента Росії Володимира Путіна немає зустрічі з Президентом Зеленським на найближчому саміті G20.
Він заявив про це, коментуючи заяву Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна в інтерв’ю "5 каналу".
"Дуже класно, що ці візити (Володимира Зеленського до Франції та Німеччини – ред.) відбулися саме зараз із точки зору часової. Потім будуть зустрічі в японській Осаці, з Путіним", – сказав Клімкін.
У Міністерстві на прохання прокоментувати заяву Клімкіна пояснили, що міністр мав на увазі важливість візитів Глави держави до Парижа і Берліна напередодні саміту G20.
"Якщо уважно подивитися інтерв’ю Павла Клімкіна — усе стає зрозумілим. Міністр казав про важливість візитів Глави держави до Парижа і Берліна незадовго до саміту Великої двадцятки у м. Осака. Там 28-29 червня відбудуться зустрічі лідерів країн-учасниць у т.ч. з російським президентом", - зазначила УНН речниця МЗС України Катерина Зеленко.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20, який відбудеться 28 липня в Японії.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю "5 каналу" заявив, що Трамп на зустрічі з Путіним в японському місті Осака підніме питання звільнення українських військовополонених моряків.