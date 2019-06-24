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У МЗС та АП спростували інформацію про візит Зеленського на саміт G20 в Осаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський найближчим часом не планує здійснювати візит до японського міста Осака, де у четвер, 28 червня, відбудеться саміт лідерів "Великої двадцятки". Про це УНН повідомили в Міністерстві закордонних справ і Адміністрації Президента України.

У МЗС та АП спростували інформацію про візит Зеленського на саміт G20 в Осаку

У відповідь на питання УНН в АП зазначили, що "візит в Осаку в графіку Президента не запланований".

Так, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков сказав журналістам, що у графіку президента Росії Володимира Путіна немає зустрічі з Президентом Зеленським на найближчому саміті G20.

Він заявив про це, коментуючи заяву Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна в інтерв’ю "5 каналу".

"Дуже класно, що ці візити (Володимира Зеленського до Франції та Німеччини – ред.) відбулися саме зараз із точки зору часової. Потім будуть зустрічі в японській Осаці, з Путіним", – сказав Клімкін.

У Міністерстві на прохання прокоментувати заяву Клімкіна пояснили, що міністр мав на увазі важливість візитів Глави держави до Парижа і Берліна напередодні саміту G20.

"Якщо уважно подивитися інтерв’ю Павла Клімкіна — усе стає зрозумілим. Міністр казав про важливість візитів Глави держави до Парижа і Берліна незадовго до саміту Великої двадцятки у м. Осака. Там 28-29 червня відбудуться зустрічі лідерів країн-учасниць у т.ч. з російським президентом", - зазначила УНН речниця МЗС України Катерина Зеленко.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20, який відбудеться 28 липня в Японії.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю "5 каналу" заявив, що Трамп на зустрічі з Путіним в японському місті Осака підніме питання звільнення українських військовополонених моряків.

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