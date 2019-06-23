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Трамп на зустрічі з Путіним підніме питання звільнення українських моряків - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в японському місті Осака підніме питання звільнення українських військовополонених моряків. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю "5 каналу", передає УНН.

Трамп на зустрічі з Путіним підніме питання звільнення українських моряків - МЗС

"Ми поговорили з Білим домом, з Держдепом щодо того, яким чином український трек має бути висвітлений. Звичайно, Трамп сам буде приймати рішення, але в його матеріалах, я впевнений, все буде правильно написано. Україна там точно буде присутня, і звільнення (військовополонених моряків – ред.) там теж 100% буде присутнє", - зазначив Клімкін.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20, який відбудеться 28 липня в Японії. 

Як повідомляв УНН, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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