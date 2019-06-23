Трамп на встрече с Путиным поднимет вопрос освобождения украинских моряков - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным в японском городе Осака поднимет вопрос освобождения украинских военнопленных моряков. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "5 каналу", передает УНН.
"Мы поговорили с Белым домом, с Госдепом относительно того, каким образом украинский трек должен быть освещен. Конечно, Трамп сам будет принимать решение, но в его материалах, я уверен, все будет правильно написано. Украина там точно будет присутствовать, и освобождение (военнопленных моряков - ред.) там тоже 100% будет присутствовать", - отметил Климкин.
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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, который состоится 28 июля в Японии.
Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход с порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.