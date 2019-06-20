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"Хочу порозумітися з Росією": Трамп підтвердив зустріч з Путіним за тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20, який відбудеться 28 липня в Японії. Про це він заявив в середу в інтерв'ю Fox News, передає УНН.

"Хочу порозумітися з Росією": Трамп підтвердив зустріч з Путіним за тиждень

"Я хочу порозумітися з Росією і я думаю, так і буде. Я хочу розумітися із Китаєм і я думаю, що ми будемо розумітися. Я насправді зустрічаюся з ними на наступному тижні в Японії на G20", - сказав Трамп.

Раніше Трамп уже заявляв про наміри зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним в кулуарах саміту "Великої двадцятки".

Нагадаємо, в США заявили, що не виключають можливість бесіди Путіна і Трампа про Україну на саміті G20.

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