У США не виключають можливість бесіди Путіна і Трампа про Україну на саміті G20

"Якщо це (зустріч Путіна і Трампа в Японії - ред.) відбудеться, чого ми досі не знаємо на 100% ... У нас крім України є ще кілька питань, які в дуже поганій формі з Росією. У нас є контроль над озброєннями, ядерні проблеми, у нас є Венесуела, у нас є Сирія, у нас є Північна Корея, у нас є дипломатичне протистояння, військові розгортання, у нас є не тільки Донбас, а й заявлена Росією анексія Криму", - сказав Волкер під час виступу у Фонді Карнегі у Вашингтоні.



За його словами, США продовжує наполягати на звільненні українських військових моряків, захоплених в листопаді минулого року біля Керченської протоки.



"Існує довгий список проблем з Росією, які не в хорошій формі ... Ви б хотіли, щоб наші лідери зустрілися, поговорили і побачили, чи можемо ми трохи охолонути, знайти щось, що ми можемо зробити конструктивно. Це не означає, що нас не хвилює Україна або інші питання", - зазначив спецпредставник.



Відзначимо, в минулому році Президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" через те, що Росія продовжувала утримувати українських моряків, і порадив зробити це всім іншим світовим лідерам.