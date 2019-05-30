В США не исключают возможность беседы Путина и Трампа об Украине на саммите G20

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин могут провести встречу в конце июня в Японии на полях саммита "Большой двадцатки", где обговорят ситуацию в Украине и другие вопросы. Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент УНН.

"Если это (встреча Путина и Трампа в Японии – ред.) произойдет, чего мы до сих пор не знаем на 100%... У нас кроме Украины есть еще несколько вопросов, которые в очень плохой форме с Россией. У нас есть контроль над вооружениями, ядерные проблемы, у нас есть Венесуэла, у нас есть Сирия, у нас есть Северная Корея, у нас есть дипломатическое противостояние, военные развертывания, у нас есть не только Донбасс, но и заявленная Россией аннексия Крыма", - сказал Волкер в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

По его словам, США продолжает настаивать на освобождении украинских военных моряков, захваченных в ноябре прошлого года возле Керченского пролива.

«Существует длинный список проблем с Россией, которые не в хорошей форме… Вы бы хотели, чтобы наши лидеры встретились, поговорили и увидели, можем ли мы немного остыть, найти что-то, что мы можем сделать конструктивно. Это не значит, что нас не волнует Украина или другие вопросы», - отметил спецпредставитель.

Отметим, в прошлом году Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита “Большой двадцатки” из-за того, что Россия продолжала удерживать украинских моряков, и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.

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