В США не исключают возможность беседы Путина и Трампа об Украине на саммите G20

"Если это (встреча Путина и Трампа в Японии – ред.) произойдет, чего мы до сих пор не знаем на 100%... У нас кроме Украины есть еще несколько вопросов, которые в очень плохой форме с Россией. У нас есть контроль над вооружениями, ядерные проблемы, у нас есть Венесуэла, у нас есть Сирия, у нас есть Северная Корея, у нас есть дипломатическое противостояние, военные развертывания, у нас есть не только Донбасс, но и заявленная Россией аннексия Крыма", - сказал Волкер в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.



По его словам, США продолжает настаивать на освобождении украинских военных моряков, захваченных в ноябре прошлого года возле Керченского пролива.



«Существует длинный список проблем с Россией, которые не в хорошей форме… Вы бы хотели, чтобы наши лидеры встретились, поговорили и увидели, можем ли мы немного остыть, найти что-то, что мы можем сделать конструктивно. Это не значит, что нас не волнует Украина или другие вопросы», - отметил спецпредставитель.



Отметим, в прошлом году Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита “Большой двадцатки” из-за того, что Россия продолжала удерживать украинских моряков, и посоветовал сделать это всем другим мировым лидерам.