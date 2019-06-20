"Хочу поладить с Россией": Трамп подтвердил встречу с Путиным через неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, который состоится 28 июля в Японии. Об этом он заявил в среду в интервью Fox News, передает УНН.
"Я хочу поладить с Россией и я думаю, так и будет. Я хочу ладить с Китаем и я думаю, что мы будем ладить. Я на самом деле встречаюсь с ними на следующей неделе в Японии на G20", - сказал Трамп.
Ранее Трамп уже заявлял о намерениях встретится с российским лидером Владимиром Путиным в кулуарах саммита "Большой двадцатки".
Напомним, в США заявили, что не исключают возможность беседы Путина и Трампа об Украине на саммите G20.