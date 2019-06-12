Трамп подтвердил, что встретится с Путиным на G20 в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп во время брифинга с польским коллегой Анжеем Дудой заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в кулуарах саммита "Большой двадцатки", сообщает УНН со ссылкой на CBS.
"Господин Трамп сообщил журналистам в среду, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и китайским президентом Си Цзиньпином в кулуарах саммита G20 в конце этого месяца", - пишет издание.
Напомним, ранее в США заявили, что не исключают возможность беседы Путина и Трампа об Украине на саммите G20.