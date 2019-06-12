Трамп підтвердив, що зустрінеться з Путіним на G20 в Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час брифінгу з польським колегою Анжеєм Дудою заявив, що зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіном в кулуарах саміту "Великої Двадцятки", повідомляє УНН з посиланням на CBS.
"Пан Трамп повідомив журналістам у середу, що він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і китайським президентом Сі Цзіньпіном в кулуарах саміту G20 в кінці цього місяця", - пише видання.
Нагадаємо, раніше у США заявили, що не виключають можливість бесіди Путіна і Трампа про Україну на саміті G20.