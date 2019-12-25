В МИД РФ назвали причину сложных отношений Варшавы и Москвы

Спикер МИД перечислила два пути развития отношения между государствами. “Первый путь — учиться на ошибках истории, ошибках прошлого и, делая выводы, идти вперед... Второй путь — бесконечно ставить в зависимость свое будущее, будущее соседних стран, будущее регионов и мира от трактовок и прочтения истории”, — подчеркнула она.

Дипломат назвала такие настроения части польского истеблишмента причиной, которая мешает развивать отношения. Захарова также напомнила, что предложение перестать постоянно обсуждать проблемы прошлого века содержались еще в статье президента России Владимира Путина перед его поездкой в Польшу в 2009 году.

Как сообщал УНН, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что представители Варшавы много лет “взрывали и работу экспертов и двусторонние отношения”.

Ранее, Польша отреагировала на слова Путина о Второй мировой войне.