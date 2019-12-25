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В МИД РФ назвали причину сложных отношений Варшавы и Москвы

В МИД РФ назвали причину сложных отношений Варшавы и Москвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Польский подход к формированию отношений с Россией, основанный на трактовке исторических событий, является причиной сложных отношений между странами. Такое заявление сделала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию федерального телеканала “Россия-24”, отмечает УНН.

Спикер МИД перечислила два пути развития отношения между государствами. “Первый путь — учиться на ошибках истории, ошибках прошлого и, делая выводы, идти вперед... Второй путь — бесконечно ставить в зависимость свое будущее, будущее соседних стран, будущее регионов и мира от трактовок и прочтения истории”, — подчеркнула она.

Дипломат назвала такие настроения части польского истеблишмента причиной, которая мешает развивать отношения. Захарова также напомнила, что предложение перестать постоянно обсуждать проблемы прошлого века содержались еще в статье президента России Владимира Путина перед его поездкой в Польшу в 2009 году.

Как сообщал УНН, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что представители Варшавы много лет “взрывали и работу экспертов и двусторонние отношения”.

Ранее, Польша отреагировала на слова Путина о Второй мировой войне.

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