У МЗС РФ відповіли критикою на слова Польщі про Путіна і Другу світову війну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вважає, що представники Варшави багато років "підривали і роботу експертів, і двосторонні відносини". Про це вона сказала в неділю російському агентству ТАСС, коментуючи вчорашню офіційну заяву МЗС Польщі у відповідь на слова російського лідера Володимира Путіна, передає УНН.
"Саме представники Варшави багато років підривали і роботу експертів, і двосторонні відносини. Агресивна риторика, знесення пам'ятників борцям з фашизмом, заспівувальна роль в ухваленні антиросійських санкцій ЄС - прямі докази цього", - сказала вона.
Відзначимо, раніше на цьому тижні під час прес-конференції Путін заявив, що СРСР був останньою державою Європи, яка підписала з Німеччиною договір про ненапад, також відомий як пакт Молотова - Ріббентропа. За його словами "Польща сама взяла участь в поділі Чехословаччини".
У відповідь в польському міністерстві заявили, що своїми словами, президент РФ "стер спільні зусилля польських і російських експертів, а також спадщину його попередників Михайла Горбачова і Бориса Єльцина, які, незважаючи на всі труднощі, намагалися знайти шлях істини і примирення в польсько-російських відносинах".