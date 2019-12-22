У МЗС РФ відповіли критикою на слова Польщі про Путіна і Другу світову війну

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вважає, що представники Варшави багато років "підривали і роботу експертів, і двосторонні відносини". Про це вона сказала в неділю російському агентству ТАСС, коментуючи вчорашню офіційну заяву МЗС Польщі у відповідь на слова російського лідера Володимира Путіна, передає УНН.