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У МЗС РФ навзали причину складних відносин Варшави та Москви

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Польський підхід до формування відносин з Росією, заснований на трактуванні історичних подій, є причиною складних відносин між країнами. Таку заяву зробила представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає ТАСС з посиланням на трансляцію федерального телеканалу “Росія-24”, зазначає УНН.

Речник МЗС перерахувала два шляхи розвитку відносини між державами. “Перший шлях — вчитися на помилках історії, помилках минулого і, роблячи висновки, йти вперед... Другий шлях — нескінченно ставити в залежність своє майбутнє, майбутнє сусідніх країн, майбутнє регіонів і світу від трактувань і прочитання історії”, — підкреслила вона.

Дипломат назвала такі настрої частини польського істеблішменту причиною, яка заважає розвивати відносини. Захарова також нагадала, що пропозиція перестати постійно обговорювати проблеми минулого століття містилися ще в статті президента Росії Володимира Путіна перед його поїздкою до Польщі в 2009 році.

Як передавав УНН, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова раніше заявила, що представники Варшави багато років “підривали і роботу експертів, і двосторонні відносини”.

Раніше, Польща відреагувала на слова Путіна про Другу світову війну.

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