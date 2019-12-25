У МЗС РФ навзали причину складних відносин Варшави та Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Польський підхід до формування відносин з Росією, заснований на трактуванні історичних подій, є причиною складних відносин між країнами. Таку заяву зробила представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає ТАСС з посиланням на трансляцію федерального телеканалу “Росія-24”, зазначає УНН.
Речник МЗС перерахувала два шляхи розвитку відносини між державами. “Перший шлях — вчитися на помилках історії, помилках минулого і, роблячи висновки, йти вперед... Другий шлях — нескінченно ставити в залежність своє майбутнє, майбутнє сусідніх країн, майбутнє регіонів і світу від трактувань і прочитання історії”, — підкреслила вона.
Дипломат назвала такі настрої частини польського істеблішменту причиною, яка заважає розвивати відносини. Захарова також нагадала, що пропозиція перестати постійно обговорювати проблеми минулого століття містилися ще в статті президента Росії Володимира Путіна перед його поїздкою до Польщі в 2009 році.
Як передавав УНН, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова раніше заявила, що представники Варшави багато років “підривали і роботу експертів, і двосторонні відносини”.
Раніше, Польща відреагувала на слова Путіна про Другу світову війну.