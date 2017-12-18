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В МИД Германии возложили на Россию ответственность за ситуацию в Восточной Гуте

В МИД Германии возложили на Россию ответственность за ситуацию в Восточной Гуте

Киев  •  УНН

 • 10487 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. МИД Федеративной Республики Германии осуждает бомбардировки и продолжающуюся осаду дамасского пригорода Восточная Гута, призывая обеспечить поставки гуманитарной помощи. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении внешнеполитического ведомства Германии, передает УНН.

“Мы очень обеспокоены катастрофическим гуманитарным положением в сирийской Восточной Гуте”, — отметили в МИД, подчеркнув, что “от гумпомощи отрезаны около 400 тыс. человек”, хотя район “является частью так называемых зон деэскалации”.

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“Мы осуждаем нападение и продолжающуюся осаду Восточной Гуты и призываем на выполнение достигнутых в Астане договоренностей о немедленном обеспечении доступа гуманитарной помощи в так называемые зоны деэскалации, — отмечается в заявлении. — К тому же, следует разрешить проведение необходимой медицинской эвакуации ”.

В сообщении также сказано, что Россия, которая поддерживает режим Асада и является одной из сторон и гарантом астанинский принципов несет особую ответственность за то, что сейчас происходит в Восточной Гуте.

“Нам ясно, что только политическое решение может принести мир в Сирии в долгосрочной перспективе, ослабив невыносимые страдания людей. В связи с этим мы поддерживаем политический процесс и переговоры в Женеве под эгидой ООН”, — отмечается в заявлении ведомства.

Напомним, в США не заметили существенного вывода российских войск из Сирии, несмотря на соответствующие заявления президента РФ Владимира Путина.

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