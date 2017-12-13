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Суттєвого скорочення російських військ у Сирії не було - Пентагон

Суттєвого скорочення російських військ у Сирії не було - Пентагон

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У США не помітили істотного виведення російських військ із Сирії, незважаючи на відповідні заяви президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомив прес-секретар Пентагону Адріан Ренкін-Гелловей, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Суттєвих скорочень в бойових військах не було після того, як у оголошенні Росії були заплановані вильоти з Сирії”, — повідомили у Пентагоні.

Як повідомляв УНН, у РФ заявили, що їх військові почали повертатися із Сирії.

Нагадаємо, 11 грудня президент Росії Володимир Путін віддав наказ розпочати виведення значної частини російського військового контингенту з Сирії.

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