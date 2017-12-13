Суттєвого скорочення російських військ у Сирії не було - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У США не помітили істотного виведення російських військ із Сирії, незважаючи на відповідні заяви президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомив прес-секретар Пентагону Адріан Ренкін-Гелловей, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Суттєвих скорочень в бойових військах не було після того, як у оголошенні Росії були заплановані вильоти з Сирії”, — повідомили у Пентагоні.
Як повідомляв УНН, у РФ заявили, що їх військові почали повертатися із Сирії.
Нагадаємо, 11 грудня президент Росії Володимир Путін віддав наказ розпочати виведення значної частини російського військового контингенту з Сирії.